Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 5 Şubat Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Fernando Basilio da Silva da katıldı.

Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Ara transfer döneminde kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüp ile anlaşamayan Emrah Başsan'ın da uzun bir aradan sonra ilk defa katıldığı antrenmanda, futbolcular istasyon çalışmasının ardından yarı sahada pas çalışması yaptı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmanı teknik direktör Morais, sık sık durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.





- Eto'o'dan üst üste goller





Antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giymesi beklenen futbolcular ise diğer oyunculardan ayrı olarak hızlı pas ve gol çalışması yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmada oldukça hırslı görünen yıldız futbolcu Eto'o'nun 12 gol atması, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Eto'o'nun antrenmanda takım arkadaşlarını da sürekli motive etmesi dikkati çekti.

Antrenmanın ardından 29 yaşına basan Chico için doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü pastasını kestiği sırada Chico'nun kafasına Eto'o ve diğer futbolcular tarafından yumurta kırıldı ve un döküldü. Futbolcuların Motta'nın da üzerine un ve yumurta atmasıyla antrenmanda neşeli anlar yaşandı.