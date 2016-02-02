Antalyaspor'da son imzalar atıldı



ANTALYA (AA) - Antalyaspor, ara transferin son gününde Brezilya'nın Cruzeiro takımından Da Silva ve Altay'dan kaleci Onur Parlar ile 2,5 yıllık, Medicana Sivasspor'dan Yekta Kurtuluş'la da 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, transfer sezonunun son gününde Brezilya'nın Cruzeiro takımından orta saha oyuncusu Charles Fernando Basilio Da Silva ve Altay'dan kaleci Onur Muhammet Parlar ile 2,5 yıllık, Medicana Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Gültekin Gencer ile asbaşkan Ali İhsan Sav da katıldı.