Antalyaspor'dan taraftarlara teşekkür ve özür

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ali Ceylan, Toku Konyaspor karşısında tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederken, maçta alınan sonuç nedeniyle de özür diledi.

Kulüp adına yazılı açıklama yapan Ceylan, Konya'da oynanan Zirat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmayan ve müsabaka boyunca coşkulu tezahüratlarda bulunan taraftarlar teşekkür ettiklerini belirtti.

Taraftarların coşkusuna rağmen sahada beklenen sonucu alamadıklarına dikkati çeken Ceylan, takımın sağladığı birliktelik sayesinde layık olduğu yere en kısa sürede geleceğini vurguladı.

Takımı daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Konya'da Antalyaspor'a olan sevginin bir kez daha sergilendiği mücadelede tribünleri doldurarak takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyoruz ve alınan sonuçla yaşattığımız hüzün için özür diliyoruz"