ANTDOB'da "Carmen"i sahnelendi

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Carmen operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gösterimi gerçekleştirilen Carmen operasını, ANTDOB Müdürü ve Sanat Yönetmesi Evin Atik sahneye koydu.
Librettosonu Ludovic Halevy ile Henri Meılhac'ın yazdığı dramatik eser Carmen operası, 4 perde olarak sahnelendi. Operanın orkestra şefliğini Alessandro Cedrone, Artem Makarov, koro şefliğini Mahir Seyrek, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımı Müfit Özbek ve koreografisini ise Mehmet Sipahi üstlendi.
Carmen operasında ANTDOB sanatçıları dönüşümlü sahne alırken, Carmen'i Ebru Kaptan, Medine Tuganova, Don Jose'yi Koray Damcıoğlu-Levent Gündüz- Göksay Yaran canlandırdı.
Yaklaşık 3 saat süren gösterinin sonunda sanatseverler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.