Yerel Haberler

Batı Akdeniz'den ocak ayı ihracatı 100 milyon dolar oldu

Batı Akdeniz'den ocak ayı ihracatı 100 milyon dolar oldu
Batı Akdeniz'den ocak ayı ihracatı 100 milyon dolar oldu
A+ A-
- BAİB Başkanı Satıcı: - "Yılın ilk ayında Batı Akdeniz'den en fazla ihracat yüzde 42,6 artış ve 17 milyon 278 bin 992 dolar ile Çin'e yapıldı"

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden geçen ay Batı Akdeniz'den 100 milyon 452 bin 458 dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'in ocak ayını, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,9 azalışla 100 milyon 452 bin 458 dolar ihracatla kapattığını kaydetti.

Bölge ihracatında Rusya krizinin etkisinin özellikle yaş meyve sebze sektöründe gözlendiğini vurgulayan Satıcı, madencilik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ciddi artış yaşandığına işaret etti. Satıcı, bölgeden en fazla ihracatın Çin'e gerçekleştirildiğini, geçen yıl siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı Ukrayna'ya ihracatın ise arttığını vurguladı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracatın sektörel dağılımına bakıldığında maden sektörünün geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 27 milyon 266 bin 522 dolara ulaştığına değinen Satıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaş meyve sebze sektörü ise bir önceki yıla göre yüzde 45,3 düşüş ile 26 milyon 728 bin 985 dolar ihracat gerçekleştirdi. Geride kalan ocak ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla göre yüzde 766,5 artışla 8 milyon 533 bin 540 dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise aynı döneme göre yüzde 9,5 düşüş yaşayarak, 8 milyon 597 bin 301 dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 33,4 düşüşle 6 milyon 215 bin 268 dolar ihracat gerçekleştirdi."

- İhracatta Çin birinci, Almanya ikinci sırada

Satıcı, yılın ilk ayında Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın yüzde 42,6 artış ve 17 milyon 278 bin 992 dolar ile Çin'e yapıldığını, listenin ikinci sırasında ise yüzde 45,1 artış ve 9 milyon 235 bin 427 dolar ile Almanya'nın yer aldığını kaydetti.

Bölgeden en fazla ihracat yapılan üçüncü ülkenin yüzde 46,5 artış ile Ukrayna olduğunu belirten Satıcı, "Bu ülkeye 6 milyon 200 bin 101 dolar ihracat yapıldı. Rusya, 5 milyon 514 bin 245 dolar ihracat ve yüzde 75,1 düşüşle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Listenin beşinci sırasında ise 4 milyon 90 bin 201 dolar ihracat ve geçen yıla göre aynı ihracat rakamlarının gerçekleştiği Romanya yer aldı" ifadesini kullandı.


    Yerel
    Haberler     Adana
    Haberleri     Adıyaman
    Haberleri     Afyon
    Haberleri     Ağrı
    Haberleri     Amasya
    Haberleri     Ankara
    Haberleri     Antalya
    Haberleri     Artvin
    Haberleri     Aydin
    Haberleri     Balıkesir
    Haberleri     Bilecik
    Haberleri     Bingöl
    Haberleri     Bitlis
    Haberleri     Bolu
    Haberleri     Burdur
    Haberleri     Bursa
    Haberleri     Çanakkale
    Haberleri     Çankırı
    Haberleri     Çorum
    Haberleri     Denizli
    Haberleri     Diyarbakır
    Haberleri     Edirne
    Haberleri     Elazığ
    Haberleri     Erzincan
    Haberleri     Erzurum
    Haberleri     Eskisehir
    Haberleri     Gaziantep
    Haberleri     Giresun
    Haberleri     Gümüşhane
    Haberleri     Hakkari
    Haberleri     Hatay
    Haberleri     Isparta
    Haberleri     Mersin
    Haberleri     İstanbul
    Haberleri     İzmir
    Haberleri     Kars
    Haberleri     Kastamonu
    Haberleri     Kayseri
    Haberleri     Kırklareli
    Haberleri     Kırşehir
    Haberleri     Kocaeli
    Haberleri     Konya
    Haberleri     Kütahya
    Haberleri     Malatya
    Haberleri     Manisa
    Haberleri     Kahramanmaraş
    Haberleri     Mardin
    Haberleri     Muğla
    Haberleri     Muş
    Haberleri     Nevşehir
    Haberleri     Niğde
    Haberleri     Ordu
    Haberleri     Rize
    Haberleri     Sakarya
    Haberleri     Samsun
    Haberleri     Siirt
    Haberleri     Sinop
    Haberleri     Sivas
    Haberleri     Tekirdağ
    Haberleri     Tokat
    Haberleri     Trabzon
    Haberleri     Tunceli
    Haberleri     Şanlıurfa
    Haberleri     Uşak
    Haberleri     Van
    Haberleri     Yozgat
    Haberleri     Zonguldak
    Haberleri     Aksaray
    Haberleri     Bayburt
    Haberleri     Karaman
    Haberleri     Kırıkkale
    Haberleri     Batman
    Haberleri     Şırnak
    Haberleri     Bartin
    Haberleri     Ardahan
    Haberleri     Iğdır
    Haberleri     Yalova
    Haberleri     Karabük
    Haberleri     Kilis
    Haberleri     Osmaniye
    Haberleri     Düzce
    Haberleri
    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?