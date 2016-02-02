Batı Akdeniz'den ocak ayı ihracatı 100 milyon dolar oldu

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden geçen ay Batı Akdeniz'den 100 milyon 452 bin 458 dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'in ocak ayını, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,9 azalışla 100 milyon 452 bin 458 dolar ihracatla kapattığını kaydetti.

Bölge ihracatında Rusya krizinin etkisinin özellikle yaş meyve sebze sektöründe gözlendiğini vurgulayan Satıcı, madencilik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ciddi artış yaşandığına işaret etti. Satıcı, bölgeden en fazla ihracatın Çin'e gerçekleştirildiğini, geçen yıl siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı Ukrayna'ya ihracatın ise arttığını vurguladı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracatın sektörel dağılımına bakıldığında maden sektörünün geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 27 milyon 266 bin 522 dolara ulaştığına değinen Satıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaş meyve sebze sektörü ise bir önceki yıla göre yüzde 45,3 düşüş ile 26 milyon 728 bin 985 dolar ihracat gerçekleştirdi. Geride kalan ocak ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla göre yüzde 766,5 artışla 8 milyon 533 bin 540 dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise aynı döneme göre yüzde 9,5 düşüş yaşayarak, 8 milyon 597 bin 301 dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 33,4 düşüşle 6 milyon 215 bin 268 dolar ihracat gerçekleştirdi."

- İhracatta Çin birinci, Almanya ikinci sırada

Satıcı, yılın ilk ayında Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın yüzde 42,6 artış ve 17 milyon 278 bin 992 dolar ile Çin'e yapıldığını, listenin ikinci sırasında ise yüzde 45,1 artış ve 9 milyon 235 bin 427 dolar ile Almanya'nın yer aldığını kaydetti.

Bölgeden en fazla ihracat yapılan üçüncü ülkenin yüzde 46,5 artış ile Ukrayna olduğunu belirten Satıcı, "Bu ülkeye 6 milyon 200 bin 101 dolar ihracat yapıldı. Rusya, 5 milyon 514 bin 245 dolar ihracat ve yüzde 75,1 düşüşle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Listenin beşinci sırasında ise 4 milyon 90 bin 201 dolar ihracat ve geçen yıla göre aynı ihracat rakamlarının gerçekleştiği Romanya yer aldı" ifadesini kullandı.