ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, "Beni gol krallığı endişelendirmiyor. Benim isteğim, takımın kazanması ve daha yükseğe çıkması. Bana 'Gol kralı mı olmak istersin, Antalya'nın yükseğe çıkmasını mı?' diye sorsalar 'Antalya' derim" dedi.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Eto'o, takımın galibiyetler almaya başlaması gerektiğini anlattı.

Takım arkadaşları ve hocalarıyla konuştuğunu ve herkesin durumun farkında olduğunu belirten Eto'o, kazanamadıkça daha az nefes almaya başlayacaklarını dile getirdi.

Eto'o, stres yaşamamak için çalıştıklarını belirterek, "Geriye kalan bütün maçlarımız final niteliği taşıyor. Her maç biraz daha heyecanlı olacak bizim için ve bir an önce kazanmaya başlamamız lazım. Fenerbahçe büyük takım ama biz elimizden gelen mücadeleyi gösterip, onları yenmek istiyoruz" dedi.





- "Beni gol krallığı endişelendirmiyor"





Bir kaç haftadır gol atamadığına dikkati çeken Eto'o, "Kariyerimde çok gol attım. Burada da attım. Tekrar atmaya devam edeceğim. Önemli olan takımın kazanması. Takıma bir şey verebiliyorsam mutluyum ama gol atacağım, eminim" diye konuştu.

Eto'o, bir gazetecinin, "Gol kralı olmak gibi hedefin var mı?" şeklindeki sorusuna, "Beni gol krallığı endişelendirmiyor. Benim istediğim takımın kazanması ve daha yükseğe çıkması. Bana 'Gol kralı mı olmak istersin Antalya'nın yükseğe çıkmasını mı?' diye sorsalar 'Antalya' derim. Gol kralı olursam da 'hayır' demem" yanıtını verdi.





- "Türkiye'de çok fazla faul yapılıyor"





Türkiye'de çok fazla faul yapıldığını vurgulayan Eto'o, "Hakemler bazen çalmayabiliyor. Onlar da futbolcular gibi insanlar ve hata yapabilirler. Bazı takımlara belki daha fazla düdük çalıyorlar ama bunu özellikle yaptıklarını düşünmüyorum" diye konuştu.

Taraftarlara sonuna kadar destek çağrısında bulunan Eto'o, şunları kaydetti:

"Her maça gelip, bizi desteklemelerini istiyorum. Kötü zamanlar geçiriyoruz ve onları üzdüğümüzü biliyorum. Biraz daha üzebiliriz ama son gülen biz olacağız. Gerekirse bizimle deplasmanlara gelmeleri için kendilerine otobüs imkanı sağlayabilirim."