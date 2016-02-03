Boğaçayı Projesi masaya yatırıldı

ANTALYA (AA) - Boğaçayı Projesi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bilim insanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve proje üzerinde çalışma yapan uzmanların katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplantıda yaptığı konuşmada, projeyi baştan reddetmek yerine bilim adamlarına inceleterek bir çalışma yapan İnşaat Mühendisleri Odasına teşekkür etti.

Hiçbir zaman, "İşin en doğrusunu biz biliriz" mantığı ile hareket etmediklerini anlatan Türel, yapıcı, tamamlayıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını vurguladı. İnşaat Mühendisleri Odası'nın, yaptırdıkları incelemenin sonuçlarını kendileriyle paylaştığına değinen Türel, "Bu bizi çok mutlu etti. Gerek proje ekibinde yer alan gerekse İnşaat Mühendisleri Odamız ile çalışma yaparak toplantıya katılan hocalarımız fikir alışverişinde bulundu. İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı sayın Cem Oğuz'a ve proje üzerinde yaptıkları çalışmaları toplantıya katılarak aktaran, fikirleri ile projeye katkı koyan çok değerli hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'nın daha önce hayal bile edemediği bu kadar büyük bir projeyi, Antalya'daki tüm kanaat önderleri ile planlıyoruz. Her görüş, her eleştiri bizim için çok önemli. Antalya'yı geleceğe taşıyacak Boğaçayı Projesi'ne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu projeyi el birliği ile oluşturup, en kısa sürede kazmayı vuracağız."

Toplantıda proje ekibi, katılımcılara bu zamana kadar yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda ayrıca, birinci etap çalışmalarda proje kapsamında yapılması öngörülen üst yapıların etkilenebileceği sorunlar ve mühendislik çözümleri görüşüldü. Görüşmede, Boğaçayı beslenme havzası sınırlarında kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskine çözüm önerileri getirildi.