"Bosna Hersek, Rusya'ya alternatif pazarlardan birisi"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Rusya ile sorun yaşadığımız şu günlerde yurt dışı alternatif pazarlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Bosna Hersek de bu anlamda önemli destinasyonlardan birisi konumunda" dedi.

Bosna Hersek Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Peco, Bosna Hersek Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Redzo Causevic, Saraybosna Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Naim Salkic'in de bulunduğu heyet, ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette, Antalya ve Bosna Hersek arasında işbirliği olanakları görüşüldü.

Prof. Dr. Peco, yılda 3 milyon turist ağırlayan Mostar'da üniversite bünyesinde bir turizm fakültesi kurup kente katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Akdeniz Üniversitesinden turizm fakültesi konusunda destek alacaklarını belirten Peco, Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 300 kişi kapasiteli bir öğrenci yurdu yapılacağını kaydetti. Yurdun temelini mart ayında atacaklarını ifade eden Peco, "Kentimizde özellikle turizm alanında yatırıma ihtiyaç var. Yılda 3 milyon turist ağırlamasına karşın turizm konaklama tesisleri çok yetersiz. Yatırım olanaklarını görmek üzere Antalyalı iş adamlarını Mostar'a bekliyoruz" dedi.

- "Diyalog köprülerini kuvvetlendirmeliyiz"

ATSO Başkanı Çetin de heyete ATSO'nun çalışmaları ve Antalya ekonomisi hakkında bilgi verdi. Çetin, "Bosna Hersek bizim kardeşimiz. ATSO olarak özellikle Rusya ile sorun yaşadığımız şu günlerde yurt dışı alternatif pazarlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Turizm ve tarımda partner ülke çalışmalarımız sürüyor. Bosna Hersek de bu anlamda önemli destinasyonlardan birisi konumunda. Önümüzdeki süreçte karşılıklı kurulan diyalog köprülerini kuvvetlendirmeliyiz" diye konuştu.

Bosna Hersek ve Antalyalı iş adamlarının karşılıklı işbirliği olanaklarını görüşmesi konusunda çalışma yapabileceklerini vurgulayan Çetin, konuk heyete ziyaretin hatırası olarak ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Antalya resmi ve ATSO yayınları ile projelerini içeren bir çanta armağan etti.