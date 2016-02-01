ANTALYA (AA) - CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen'in ruhsatlı silahı, otomobilinden çalındı.Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören bir yakınını ziyaret eden Esen, ziyaret sonrasında aracının bagajında duran ruhsatlı silahının yerinde olmadığını fark etti. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, olay yerini gören güvenlik kameraları incelemeye alındı.Araçta bulunan maddi değeri yüksek elektronik aletlerin çalınmadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Antalya İl Başkanı Esen'in silahı çalındı
01/02/2016 22:25