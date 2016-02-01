Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Vali Türker'e "G20" teşekkürü

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Valisi Muammer Türker'e Belek'te 15-16 Kasım 2015'te gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla teşekkür yazısı gönderdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz ve dünyadaki en önemli uluslararası platformlardan biri olması özelliğini taşıyan G20'nin Antalya Zirvesi, Türkiye'nin hem diplomasi gücünü ortaya koyması, hemde tanıtımı bakımından büyük önem verdiğimiz bir toplantıydı. 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nden, hamdolsun, ülke olarak her bakımdan yüzümüzün akıyla çıktık. Gerek toplantı gündemi, gerekse organizasyon bakımından mükemmel bir şekilde gerçekleştirilen G20 Antalya Zirvesi, Türkiye'nin artık küresel güçler arasında yer aldığını gösteren bir etkinlik olmuştur. Zirve süresince, şahsınızın ve kurumunuza bağlı personelin gösterdiği üstün gayreti ve fedakarlığı takdirle karşıladım. Şahsınıza ve G20 Zirvesi'nde görev alan tüm Antalya Valiliği personeline teşekkür ediyorum."