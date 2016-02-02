Demre'de hortumun zararı 11 milyon lirayı geçti

ANTALYA (AA) - Demre Kaymakamlığı, ilçede 17 Ocak'ta yaşanan hortumun ardından başlattığı hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Demre Kaymakamı Murat Uz, yaptığı yazılı açıklamada, hortum felaketinin ardından kaymakamlık tarafından hasar tespit heyeti oluşturduklarını kaydetti. Heyetin çalışmalarını tamamladığını belirten Uz, yardımların vatandaşlara en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Felaketten zarar görenleri adilce tespit etmek ve zarar görenlerin yardım almalarını sağlamak için detaylı bir hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Uz, "Özel kurduğumuz ekiplerin çalışmaları sonucunda sera ortakçısı çiftçi sayısı 39, arazi kiralayıp seracılık yapan çiftçi sayısı 59, hem arazi hem de içindeki seranın sahibi olan çiftçi sayımız ise 144 kişidir. Toplam zarar gören çiftçi sayısı 242 kişidir. Hortumdan etkilenen tarım alanı, 55 dekarı narenciye bahçesi olmak üzere toplam 532 dekardır. Tüm zararların yaklaşık ekonomik maliyeti 11 milyon 53 bin liradır" ifadelerini kullandı.

Uz, hortumun yaşandığı akşam afetten etkilenen tüm sera sahiplerine ulaşıldığını, aynı akşam mağdurlara yemek dağıtıldığını ve devam eden günlerde de vatandaşlara öncelikle sıcak yemek sağlandığını, evleri zarar görenlerin de yeni evlere yerleştirdiğini kaydetti.