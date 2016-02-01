Dokuma Parkı'na yoğun ilgi

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün halka açtığı Dokuma Parkı'nı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Antalya halkı, 13 yıldır tel örgülerin ve asma kilitli kapıların arkasında seyrettiği Dokuma Fabrikası'nda şimdi hasret gideriyor. Başkan Tütüncü'nün, şehrin ortak aklıyla halka açtığı Dokuma Fabrikası, her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Dokumanın halka açılması çalışmasının ilk etabı olan 70 dönümlük Kent Park'ı çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Yediden yetmişe her yaş grubu yıllarca ne olacak endişesini taşıdıkları Dokuma'da, yeşil bir alana ayak basmanın huzurunu yaşıyor. Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in Antalya'ya hediyesi olan Dokuma, üretime başladığı 1961'den üretimin sona erdiği 2003'e kadar 7 binden fazla kişiye aş verdi. Dokuma emeklilerinin çocukları ve torunları, şimdi halka açılan tarihi kompleksi ziyaret ederek, babalarının ve dedelerinin hatıralarına dokunuyor. Dokumayı halka açan başkan olarak tarihe geçen Tütüncü de hafta sonu eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep Hatice ile Dokuma Parkı ziyaret etti. Gezi sırasında vatandaşlar Tütüncü'ye, Dokuma Parkı hizmetinden duydukları sevinci ilettiler.

Kepez Belediyesi tarafından inşa edilen ve maliyeti 1 milyon lira olan kent parkında koşu yolu , yürüyüş yolu, 2 çocuk parkı, 100 araçlık otopark, 12 kabinli tuvalet, açık hava spor aletlerinin olacağı 2 fitness park , dinlenme alanları ile kır kahvesi ve büfe yer alacak. Çim ekilen koruluk alanda yürüyüş parkurları da oluşturuldu.Eski konuk evi de kır kahvesi haline getirildi ve burada 1970'li ve 80'li yıllardaki Türk Pop Müziği'nin sevilen eserleri çalınıyor.İlki yerli üretim otomobil olan Devrim, nostalji Taksim tramvayı vagonu da Dokuma Park'ta sergileniyor.