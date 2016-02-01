Güneş santraliyle çiftçiye ücretsiz elektrik

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yılda 5 milyon 700 bin kilovat saat elektrik üreten güneş tarlalarına sahip olmayı hedeflediklerini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal sulamada çiftçinin enerji maliyetini sıfırlamak üzere mülkiyeti belediyeye ait Döşemealtı ilçesindeki 33 bin metrekarelik alanda güneş tarlası kurulacak. Dört ayaklı projenin 600 kilovat gücündeki ilk güneş enerji santralinin ihalesi 3 Şubat'ta yapılacak. Mayıs sonunda tamamlanması beklenen projeyle sulamalı tarım yapan çiftçinin en büyük maliyetlerinden olan elektrik, ücretsiz hale gelecek. - "Örnek proje"Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de projeyle ilgili değerlendirmesinde, seçimden önce tarımsal sulama ile ilgili kooperatif ve birliklerin sorunlarını ortadan kaldıracakları sözü verdiklerini anımsattı.Ülkede ilk kez güneşten enerji elde etmek suretiyle bu birliklerin elektrik maliyetlerini sıfırlayacaklarını bildiren Türel, örnek çevreci bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Türel, hem Antalya'nın coğrafi konumunu hem de çevreye hiçbir zararı olmamasını dikkate alarak güneş enerji santralini tercih ettiklerini belirterek "2016 yılı sonunda toplam 2,7 megavat yıllık kapasiteli güneş enerji santralimizi dört ayrı proje halinde tamamlamış olacağız" ifadesini kullandı.Gelecek yıl yine Döşemealtı'nda 2 megavat gücünde bir güneş tarlası daha kurmayı planladıklarını kaydeden Türel, "Bu santral de yıllık 3 milyon kilovat saat enerji üretecek. Hedefimiz, 2017 yılı sonunda yıllık toplam 5 milyon 700 bin kilovat saat elektrik üreten güneş tarlalarına sahip olmak" değerlendirmesinde bulundu.Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Demir de "Santrallerde üretilen elektrik, TEDAŞ'a verilecek. Büyükşehir Belediyesine devrolan tarımsal sulama birlikleri ve kooperatiflerin kullandığı elektrik de TEDAŞ ile mahsuplaşarak karşılanacak" bilgisini aktardı.