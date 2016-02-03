Hakkarigücü'nün Antalya'da kamp hayali gerçeğe dönüştü

ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ / OKTAY ÖZDEN - Futbolda Kadınlar 2. Ligi'nde kısıtlı imkanlarla mücadele eden Hakkarigücülü kızlar, imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları devre arası kampını, eski Hakkari Valisi olan Antalya Valisi Muammer Türker'in desteğiyle Belek'teki bir otelde sürdürüyor.

Takımın antrenörü ve aynı zamanda kaptanı Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkarigücü'nün 8 yıldır kadın liglerinde mücadele ettiğini söyledi.

İki yıldır 2. ligde bulunduklarını belirten Cemile Timur, önceki sezonlarda bölgesel ve 3. liglerde yer aldıklarını anlattı.

Kadın futbolunun kolay branş olmadığını vurgulayan Timur, "Çünkü kadın futbolu, Türkiye'de yeni gelişim gösteriyor. Biz de bu gelişimin içerisinde Hakkarigücü olarak mücadelemizi kısıtlı imkanlarla veriyoruz. En büyük sorunumuz, tesis sıkıntısı. Hakkari'de sahamız yok. Devre arasında 10 günlük bir kamp geçirmeyi düşündük ama imkanımız yoktu. Eski valimiz Muammer Türker, bu kamp için bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür borçluyuz" dedi.

Cemile, 1. ligi hedeflediklerini dile getirerek, geçen yıl ilk kez 2. ligde mücadele etmeye başladıklarını kaydetti.

Cemile Timur, kulübün kuruluşuna 8 kişiyle başladıklarını, başarıların kazanılması ve üç yıl üst üste doğuda şampiyon olunca ablalarını örnek alan gençlerin Hakkarigücü'ne gelmeye başladığını ifade etti.

Şu an 15 ve 17 yaş altı ile A takımlarının liglerde mücadele ettiğini belirten Cemile, sporcu sayılarının 100'ü bulduğunu belirtti.





- "Adı Hatice, lakabı Messi"

A takım kadrolarının 25 kişi olduğunu, bunların arasında da "Messi" diye seslendikleri bir arkadaşları bulunduğuna dikkati çeken Cemile Timur, şöyle devam etti:

"Kendisinin adı Hatice, geçen sene Kadınlar 2. Ligi gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Bu sene de gol umudumuz 'Messi' çünkü biz transfer yapamıyoruz. İmkanlardan ve bölgenin olumsuz şartlarından dolayı olmuyor. Özellikle batı illerinden kızların gelmesi, can güvenliği sorunu gibi ailelerin endişeleri nedeniyle gerçekleşmiyor"

Cemile, geçen yıl batı illerinden takımların Hakkari'ye gelirken endişe duymaları üzerine konuklarını Van'dan itibaren karşıladıklarını anlatarak, "Bu yıl sezon açılışında tüm takımlar bizi örnek gösterdi. Biz de bu durumdan mutluluk duyduk. Bundan sonra o sıkıntıyı da aştık. Tek sorunumuz, tesis ve maddi imkansızlıklar" değerlendirmesinde bulundu.





- Hakkari'nin gol umudu oldu

Takım arkadaşları tarafından yetenekleri ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi diye anılan Hatice Yaşar da tekniğinden dolayı ünlü oyuncuya benzetildiğini dile getirdi.

"Rakiplerimi çalımlarımla geçmemden dolayı bana Messi diyorlar" diyen Hatice Yaşar, "Sıkıntılarımız çok. 1. lig için mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ancak kimse destek vermiyor. Takımım için elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Herkesten maddi ve manevi yardım bekliyoruz. Düşünün sponsorumuz dahi yok ama ona rağmen bir şekilde yürüyoruz. Herkes gönüllü oynuyor, elinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.

Hatice, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğünü, sporla okulu bir arada yürütmeye çalıştığını kaydetti.





- "Antalya'ya atandıktan sonra da irtibatım devam etti"

Antalya Valisi Muammer Türker ise Hakkari'de 2009-2012 yılları arasında valilik yaptığını hatırlatarak, bu ilin sosyokültürel durumu dikkate alındığında kızların futbol takımında buluşmasının "cesaret işi" olduğunu söyledi.

O cesaretle Hakkarigücü takımının başarılı olduğunu ancak maddi imkansızlıklar dolayısıyla biraz sıkıntı çektiğini aktaran Türker, şöyle konuştu:

"Doğrusu futbolu kızların oynamasına çok alışık değiliz. Doğu'da, Güneydoğu'da kültürel ortamı da dikkate aldığımızda gerçekten bir mücadele. Ben de imkanlar nispetinde devletin bize sağladığı imkanları onların hizmetine sunarak, deplasmanlara gittiklerinde ya da Hakkari'de maç yaptıklarında olabildiğince destek olmaya çalıştım. Yerel destekler de vardı ama ilginç olan şüphesiz, Hakkari gibi bir coğrafyadan civar illerde fazla örneği olmayacak şekilde böyle bir kız futbol takımının çıkması, liglerde mücadele etmesiydi."

Türker, Antalya Valiliğine atandıktan sonra Hakkarigücü ile irtibatının devam ettiğini belirtti.

Takımın, hem iklim şartları hem de tesislerin yenilerinin yapılıyor olması dolayısıyla antrenman yapacak imkandan mahrum kaldığını ifade eden Türker, "Bana müracaatta bulundular ben de buradaki turizmcilerden rica ettim. Turizmcilerimiz ve bir otelimiz bu çocuklarımızın hem konaklama hem yeme, içme hem de spor tesislerinden faydalanma imkanını sundu. Bir hafta kadar Antalya'da kamp yapacaklar. Hatta burada Muratpaşa Belediyesi kız futbol takımıyla maç da oynayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.