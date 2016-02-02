İHL öğrencilerinden, asker ve polislere mektup

ANTALYA (AA) - Kumluca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütüne karşı zor şartlarda mücadele veren asker ve polis memurlarına, yazdıkları mektup ve şiirleri gönderdi.

Kumluca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yazdıkları mektup ve şiirler, çizdikleri resimler, biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan güvenlik güçlerine ulaştırmak üzere Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Asim Şahin'e teslim etti.

Okul Müdürü Hüseyin Orhantekin, bir grup okul öğrencisinin okul idaresine böyle bir etkinlik yapmak istediklerini bildirdiğini, kendilerinin de öğrencilere destek olduklarını söyledi. İnsanların özgürce yaşayabilmeleri için öncelikle vatana ihtiyaç olduğunu ifade eden Orhantekin, şöyle konuştu:

"Dinimizce Müslüman insanların her türlü hal ve şartlarda düşmanlarına karşı vatanlarını savunmaları icap eder. Peygamber Efendimiz Medine savunmasında uygulamalı olarak bizlere vatan savunmasını göstermiştir. Böyle bir inanca sahip olan bir milletin evlatları olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Kumluca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz, zor şartlarda vatan savunması yapan askerimiz ve polisimizin yalnız olmadığını, her zaman onların yanında ve kalplerinde olduklarını ifade edebilmek ve onlara destek vermek için, duygularını kağıtlara dökerek mektup, şiir ve resim şeklinde onlara ulaştırmayı hedeflediler. Ayrıca biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları hediyeleri bir koliye koyarak mektup ve şiirleriyle polis ve asker ağabeylerine ulaştırmak üzere Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polislerine teslim ettiler."

Orhantekin, birlik ve beraberlik göstergesinin en güzel örneklerinden Çanakkale Savaşı'nı kazanmış bir milletin torunları öğrencilerinin güzel davranışından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.