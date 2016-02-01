Jale İnan 2015 Yılın Kadını Ödül Töreni

ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesinde sanal olarak kurulan Antalya Kadın Müzesi etkinliği kapsamında "Jale İnan 2015 Yılın Kadını Ödülü", iş kadını Hülya Bilgin'e verildi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Antalya Valisi Muammer Türker, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu merhum Prof. Dr. İnan'ın Türk turizmi ve arkeolojisine katkısına değindi.

Ödüle İnan'ın adının verilmesini, "Sadece Antalya'ya değil, Türk kadının neler yapabileceğini göstermesi bakımından çok doğru tercih" olarak nitelendiren Türker, bu sırada etkinliğe Hakkari'den katılan kız futbol takımı oyuncularını sahneye davet etti.

"Bu kardeşlerimiz, benim Hakkari Valiliğim sırasında faaliyet gösteren ve benim de zaman zaman imkanlar nispetinde destek verdiğim kız futbol takımı" ifadesini kullanan Türker, "Hakkari gibi zor bir coğrafyadan, şartların çok kolay, maddi imkanların çok fazla olmadığı bir yerde, Hakkari kız futbol takımını bu milletin birer ferdi olarak Türk kadının neler yapabileceğini gösteren güzel bir örnek olması bakımından anlamlı diye düşündük" dedi.

Türker, takımın kamp ihtiyacını, antrenman yapabilecekleri yerleri olmadığını öğrenince bir hafta Antalya'da ağırlamayı planladıklarını anlattı.

Hakkari kız futbol takımının Antalya'daki kız futbol takımlarıyla da maç yapacağını bildiren Türker, "İnşallah Türkiye'nin doğusuyla batısıyla bir bütün olduğunu, Türk ile Kürt'ün birbirinin düşmanı değil, bilakis birbirinin kardeşi olduğunu, eğer buradan biz mesaj olarak bütün dünyaya duyurabiliyorsak, bu da bizim kazancımız olacak" diye konuştu.

ATAV Başkanı Nizamettin Şen de iki ay önce faaliyete geçirdikleri Antalya Kadın Müzesi'nin bugün ikinci etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Jale İnan'ın bugün 102. doğum günü olduğunu açıklayan Prof. Dr. Nevzat Çevik ise ödül programında, "Bu kente ve halka kim çok emek vermiş, geleceğe yatırım olmak adına kim fazla iş yapmış" kriteriyle yola çıktıklarını anlattı.

Etkinlikte, Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan ile öğrencilerinden Prof. Dr. Neşe Atik de konuşma yaptı.

İnan'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da bulunduğu ve doktora tezini sığınakta yazmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Konuşmaların ardından Jale İnan 2015 Yılın Kadını Ödülü'ne, Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu üyelerinden oluşan jüri tarafından iş kadını Hülya Bilgin'in layık görüldüğü açıklandı.

Bilgin'e ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi.

Ayrıca, İnan'ın fotoğraflarından oluşan sergi izlenime sunuldu.

- Prof. Dr. Jale İnan

1 Şubat 1914'te İstanbul'da doğan Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağladı. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirdi. İnan, 87 yaşında vefat etti.