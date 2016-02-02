Manavgat'ta Barış Manço anıldı

ANTALYA (AA) - Manavgat Belediyesi, Barış Manço'nun 17. ölüm yıl dönümünde ünlü sanatçı için anma gecesi düzenledi.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Barış Manço'yu anma gecesinde Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Tayfun Yılmaz şefliğindeki 60 kişilik koro, sahneye ünlü sanatçının fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Geceye Manço'nun sevilen parçası "Gülpembe" ile başlayan küçükler, ünlü sanatçının akıllarda yer etmiş şarkılarını seslendirdi.

Şef Tayfun Yılmaz, yaptığı konuşmada, 2015 yılı içinde kurulan Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun her geçen gün daha da profesyonelleştiğini belirterek, çalışmalara destek veren Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek de konser sonunda koro üyeleri ve Tayfun Yılmaz'a teşekkür çiçeği verdi. Gecede ayrıca, Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile de telefonla canlı bağlantı yapıldı.