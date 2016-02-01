Manavgat'ta hırsızlık iddiası

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde pazar tezgahından ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.



Manavgat perşembe pazarında tezgahtan soğan ve patates çaldığı iddia edilen A.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir iş yerine satıldığı belirlenen sebzelere el konularak, sahibine teslim edildi.

Bu arada ilçede başka bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen D.A, gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'hırsızlık" suçundan tutuklandı.