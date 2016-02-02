Manavgat'ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı ileri sürülen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Side Mahallesi'nde bir işyerinden dizüstü bilgisayar, televizyon ve çeşitli malzemeler çalındığı ihbarını alan Manavgat Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekipleri, olayla ilgili araştırmalarını daha önceden hırsızlık şüphesi ile yakalanan kişiler üzerine yoğunlaştırdı.
Dizüstü bilgisayarın bir işyerine satılacağı bilgisine ulaşan ekipler, K.E'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlı, "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.