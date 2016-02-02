Manavgat'ta kaçak gözlük operasyonu

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada, piyasa değeri 70 bin lira olan bin 636 imitasyon güneş gözlüğü ele geçirildi.



Antalya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerinin ihbarı üzerine, Manavgat jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri, bir minibüste arama yaptı. C.M'nin kullandığı minibüste, piyasa değeri 70 bin lira olan bin 636 imitasyon güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

