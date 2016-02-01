Muammer Aksoy İbradı'da anıldı

ANTALYA (AA) - Ankara Bahçelievler'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Muammer Aksoy, ölümünün 26'ıncı yıldönümünde doğum yeri İbradı'da anıldı.

İbradı Belediyesi ile Atatükçü Düşünce Derneği İbradı Muammer Aksoy Şubesi tarafından organize edilen ilçe merkezindeki törene CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Niyazi Nefi Kara, Çetin Osman Budak, CHP Denizli Milletvekili Zeliha Basmacı, CHP PM Üyesi Hakkı Süha Okay ,CHP eski milletvekili Gürkut Acar, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Semih Esen, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şube Başkanı İbrahim Taş, ADD İbradı Muammer Aksoy Şube Başkanı Mehmet Albayrak, ADD Manavgat ve Antalya şube yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından İbradı Belediyesi Muammer Aksoy Kültür Evi'nde, Aksoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Muammer Aksoy Kültür Evi toplantı salonunda devam eden anma programında günün anlam ve önemine dikkat çeken konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda Muammer Aksoy'un cumhuriyetin ve demokrasinin yılmaz bir savunucusu olduğuna dikkat çekildi. Programda Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Gaffar Okan da anıldı.