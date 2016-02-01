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Multigroup Alanyaspor, Özgür Çek ve Zülküf Özer'i transfer etti

Multigroup Alanyaspor, Özgür Çek ve Zülküf Özer'i transfer etti
Multigroup Alanyaspor, Özgür Çek ve Zülküf Özer'i transfer etti
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ANTALYA (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Multigroup Alanyaspor, ara transfer döneminin son gününde Eskişehirspor'da forma giyen Özgür Çek ile Kayseri Erciyesspor'dan ayrılan kaleci Zülküf Özer'i kadrosuna dahil etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kariyerli futbolcuları kadrolarına kattıklarını söyledi.

Her iki oyuncunun kalitesini bildiklerini belirten Çavuşoğlu, "Herkesin bildiği ve tanıdığı Eskişehirspor'dan Özgür Çek ve Kayseri Erciyesspor'un kalecisi Zülküf Özer'i kadromuza kattık. Kulübümüze hayırlı olsun. İkisinin de kariyeri ortada. İnşallah takımımıza katkı sağlayacaklar" dedi.

Çavuşoğlu, devre arası transfer dönemini çok iyi geçirdiklerini ifade etti.

"Kişiliği ve kariyeri ortada olan 7 futbolcuyu kadromuza kattık" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Diğer takımlara nazaran transfer dönemini en iyi geçiren takım olduğumuzu düşünüyorum. Biz, yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Artık top teknik heyet ve futbolcularda. Şampiyonluğu her takım istiyor. Biz de gerekli takviyelerimizi yaparak, bu yarışın içerisinde olacağımızı gösterdik. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen biz oluruz" diye konuştu.

Özgür Çek de hedefleri olan bir kulübe geldiğini dile getirerek, "Yönetim kurulu ve başkanımıza bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hedefi Süper Lig olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bu yolda kulübüme katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.

Zülküf Özer ise turuncu-yeşilli takıma geldiği için doğru karar verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 27 yaşındaki Zülküf Özer 1,5 yıllık, 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Özgür Çek ise kendisini sezon sonuna kadar Multigroup Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


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