Özel şampiyonlardan anlamlı destek

ANTALYA (AA) - EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın gerçekleştirdiği "Geleceği Renklendiriyoruz" projesi 12. haftayı geride bıraktı.

EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın Down Sendromu Derneği ve Di&Sign Event ile birlikte gerçekleştirdiği mandala etkinliğine, Masa Tenisi dalında Akdeniz birincisi ve Dünya ikinisi down sendromlu Benay Balcı (40), Masa Tenisi dalında Türkiye ikincisi Tayfun Arı (27) ve yine masa tenisi oyuncusu Serdar Konca (19) eşlik etti. Etkinliğe katılan sporcular, çocuklarla birlikte mandala boyadı.

EXPO 2016 Antalya Ajansı Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörü Burak Katmer, "Geleceği Renklendiriyoruz" projesini kabul ederken en büyük amaçlarının down sendromu konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.Özel çocuklarda Türkiye'deki en önemli konunun farkındalığı yaratmak olduğunu belirten Katmer, "Çocuklarımızın her birinin birer birey olduğu, hayatın içinde yer alabileceklerini göstermek istiyorduk" dedi. Katmer, çocuklar kadar ailelerine de faydalı olmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bugün çok özel iki misafirimiz var. Biri Türkiye, biri dünya şampiyonu milli sporcularımız. İkisi de down sendromlu. Çocuklarımızın aslında gerekli doğru yönlendirmelerle böyle başarılar elde edebileceğini biz biliyorduk ve bunu da ıspatlamak için çok çalıştık. Çok keyifli bir buluşma oldu. 8 Etkinliğimiz daha var. Pek çok ünlü misafirimiz daha olacak. Ama bugünkü çok özel."

Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği Başkan Yardımcısı Tansu Konca ise down sendromlu ve mental çocuklarda bu tür aktivitelerin çok büyük yararı olduğunu ifade ederek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.Etkinliğin sonunda Down Sendromlu sporculara etkinliğe katılımlarından dolayı EXPO 2016'nın sembol çiçeği şakayık takdim edildi.