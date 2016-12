Özel şampiyonlardan anlamlı destek

ANTALYA (AA) - EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın gerçekleştirdiği "Geleceği Renklendiriyoruz Projesi" 12. haftayı geride bıraktı.EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın Down Sendromu Derneği ve Di&Sign Event ile birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe Masa Tenisi dalında Akdeniz birincisi ve dünya ikincisi olan down sendromlu Benay Balcı, Masa Tenisi dalında Türkiye ikincisi olan Tayfun Arı ve yine masa tenisi oyuncusu Serdar Konca da eşlik etti. Etkinliğe katılan sporcular çocuklarla birlikte mandala boyadı.

"Geleceği Renklendiriyoruz Projesi"ni kabul ederken en büyük amaçlarının down sendromu konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen EXPO 2016 Antalya Ajansı Tanıtım ve Halkla İlişkiler Direktörü Burak Katmer, "Özel çocuklarda Türkiye'deki en önemli konu farkındalığı yaratmak. Çocuklarımızın her birinin birer birey olduğu, hayatın içinde yer alabileceklerini göstermek istiyorduk"dedi. Çocuklar kadar ailelerine de faydalı olmak istediklerini ifade eden Katmer şöyle devam etti:"Bugün çok özel iki misafirimiz var. Biri Türkiye biri dünya şampiyonu milli sporcularımız. İkisi de down sendromlu. Çocuklarımızın aslında gerekli doğru yönlendirmelerle böyle başarılar elde edebileceğini biz biliyorduk ve bunu da ispatlamak için çok çalıştık. Çok keyifli bir buluşma oldu. 8 etkinliğimiz daha var. Pek çok ünlü misafirimiz daha olacak. Ama bugünkü çok özel."Mandala etkinliği konusunda gerek ailelerden gerek rehabilitasyon merkezlerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Katmer, bu etkinliğin çok doğru bir noktaya geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Etkinliğin düzenleyicisi Dilek Soydan ise 12 haftadan bu yana mandala etkinliğine katılan çocukların yaşadıkları gelişmeleri şöyle anlattı:"Öncelikle 6-12 yaş down sendromlu çocuklarımızla mandala çizmeye başladık. İlk derslerde boyarlarken kalem bile tutamazken şu an kalemleri gayet güzel tutuyorlar, hatta çiziyorlar. İlerde kitabımız için ve alandaki duvarımız için güzel eserlerimiz birikti"

Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği Başkan Yardımcısı Tansu Konca ise down sendromlu ve mental çocuklarda bu tür aktivitelerin çok büyük yararı olduğunu ifade ederek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.Etkinliğin sonunda down sendromlu sporculara etkinliğe katılımlarından dolayı EXPO 2016'nın sembol çiçeği şakayık takdim edildi.