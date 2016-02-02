"SoftwareMarket" ilk kez Antalya'da düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Yazılım sektöründeki yerli firmalara ulusal ve uluslararası alanda yeni pazarlar oluşturmak amacıyla düzenlenecek Uluslararası Teknoloji, Yazılım, İletişim Fuarı ve Kongresi (SoftwareMarket), Türkiye'de ilk kez Antalya'da gerçekleştirecek.

Fuar Direktörü Sergül Güven, organizasyonun gerçekleştirileceği Antalya EXPO Center'da düzenlenen basın toplantısında, SoftwareMarket'in 12-14 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini söyledi.

Fuar ile kongrenin sektör temsilcilerini bir araya getireceğini belirten Güven, "Türk yazılım firmalarının dünyaya açılması ve tüm sektör temsilcilerinin yazılım firmalarıyla buluşması amacıyla hayata geçirilecek SoftwareMarket, Türkiye'de ilk kez Antalya EXPO Center Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Bu organizasyon, dünya ekonomisinin yönünü hızla ve önemli ölçüde etkileyen yazılım sektörüyle ilgili Antalya'da büyük bir sinerji yaratacak" dedi.

SoftwareMarket ile sektörde kullanıcı olmaktan çıkarak üretici konumuna geçen Türkiye'de, yurt dışına açılmak isteyen Türk yazılımcılara yeni fırsatlar sunulacağına işaret eden Güven, bu sayede ülke ihracatına katkıda bulunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Güven, yazılımla ilgili iş geliştirmek ve eğitim almak isteyenlere yönelik fırsatların sunulacağı fuarda aynı zamanda firma, yatırımcı ve müşteri buluşmasının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Teknokentler ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren yazılım firmaları, Ar-Ge merkezleri, yazılım üzerine hizmet veren eğitim kurumları, yayıncı kuruluşlar ve sektörle ilgili dernekler ile 38 ülkeden alım heyetlerinin katılmasının beklendiği fuarda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da "Türkiye Yazılım Stratejisi" konulu sunum yapılmasının planlandığı belirtildi.