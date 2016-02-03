Turizmde Çin ve Hindistan umudu

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Çin ve Hindistan gibi pazarların turizmde büyük potansiyel taşıdığını belirterek, "Orta ve uzun vadede nüfus ve harcama potansiyeli son derece yüksek olan bu iki ülkeden gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artış bekliyoruz" dedi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede bugüne kadar güvenli ülke olmasının sonuçlarının, ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış ve turizm sektörünün ekonomiye yaptığı önemli katkılardan görüldüğünü anlattı.

İlke olarak ülke turizmi aleyhine sonuçlar doğurabilecek her türlü tutum, davranış, yazılı, sözlü açıklama ve yönlendirmelere karşı olduklarını dile getiren Ulusoy, "Kimsenin ülkemizi ve sektörümüzü hedef tahtasına koymasını kabullenemeyiz. Biz, 'barış pasaportu' taşıyan bir sektörüz. Öyle kalması içinde çabamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de tatil için gerek Avrupa gerekse Ortadoğu'dan gelen turistlerin gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebileceğini dile getiren Ulusoy, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkı ile kültürler arası diyaloğu artıran yapısı dikkate alındığında, bu sektörün daha da geliştirilmesi için elbirliğiyle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ulusoy, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artırılmasının önemine işaret ederek, burada sorumluluğun ne tek başına devlette ne de özel sektörde olduğunu, koordineli şekilde Türkiye'yi dünya turizminde daha üst seviyelere çıkartacak çalışmaları gerçekleştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Ulusoy, Türkiye'nin halihazırda komşu ülkeler, Avrupa, Ortadoğu ve ABD'den çok ciddi turist alan bir ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

- Çin ve Hindistan pazarları

İstatistiklere bakıldığında Rusya'dan gelen ziyaretçilerin, genel ziyaretçiler içerisinde oluşturduğu toplam payın yüzde 10'lar seviyesinde olduğuna vurgu yapan Ulusoy, "Avrupa ülkeleri yüzde 45'lik pay ile Türkiye'nin en önemli kaynak pazarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmaların olumlu netice doğuracağı kanaatindeyiz" dedi.

Ulusoy, bununla birlikte Çin ve Hindistan gibi pazarların da büyük potansiyel taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede nüfus ve harcama potansiyeli son derece yüksek olan bu iki ülkeden gelen ziyaretçi sayılarında da ciddi artış bekliyoruz. Nitekim, 2015 yılında Çin'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 57 artmış durumda. 2014 yılında Çinli turist sayısı 200 binin altında iken, bu rakam 2015'te 313 bini aşmış durumda. Bu büyüme oranlarını sürdürebilirsek, orta vadede çok ciddi sayılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

- Kış turizmi

Ulusoy, kış turizminin yoğun olarak yaşandığı aralık-şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi grafiği incelendiğinde ortalama 4 milyon 200 binin üzerinde kişinin ülkeye geldiğinin görüldüğünü aktardı.

Aralık 2014-Şubat 2015 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısının, 4 milyon 214 bin 325 kişi olarak gerçekleştiğini dile getiren Ulusoy, "2014 yılında kayak merkezlerinde Uludağ başta olmak üzere Kartalkaya, Erzurum Palandöken, Kartepe, Erciyes ve Sarıkamış kayak merkezi yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da aynı yönde bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.