Türkiye'nin 3. çift kol nakli

ANTALYA (AA) - Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan çift kolunun, 29 yaşındaki Mustafa Sağır'a nakledilme ameliyatı başladı.

Antalya'da 3 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan çift kolunun Mustafa Sağır'a nakledilme işleminin başladığı bildirildi. Ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, aynı bölümde öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibinin yaptığı belirtildi.

- Komşularından aldıkları borç parayla Antalya'ya geldiler

Oğlu ile aynı adı taşıyan baba Mustafa Sağır, haberi dün akşam saatlerinde aldıklarını ve Adıyaman'dan önce karayoluyla Gaziantep'e, ardından da İstanbul aktarmalı olarak Antalya'ya geldiklerini ifade etti.

Oğlunun haberi aldıktan sonra sevinçten adeta havalara uçtuğunu anlatan Sağır, "Haberi aldık hemen hazırlanmaya başladık ancak yola çıkacak paramız yoktu. Akrabalarımızdan, komşularımızdan borç para aldık. Oğlum iyileşince keçilerimizi satıp borcumuzu ödeyeceğiz. Yeter ki oğlum iyi olsun. Ameliyata girerken bana 'Baba için rahat olsun. İyi olacağım' dedi" diye konuştu.

- "Topal'ın kollarını gördükten sonra oğlum nakil olmaya karar verdi"

Oğlunun 2008 yılında tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybettiğini belirten Sağır, "Oğlum uzun süre hastanede tedavi gördü. Nakil olmak istiyordu ancak çekindiği noktalar vardı. Daha önce çift kol nakli yapılan Cihan Topal'ı ziyaret ettik. Topal'ın kollarını gördükten sonra oğlum nakil olmaya karar verdi. Topal'ı ziyaret ettikten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek nakil olmak için başvuruda bulunduk" dedi.

Oğlunun en büyük hayalinin eski günlerde olduğu gibi kollarına yeniden sahip olmak olduğunu ifade eden Sağır, "Kazadan önce nişanlıydı ancak sonra nişanlısıyla ayrıldılar. Kollarını kaybetmeseydi muhtemelen evlenmişti. Nakil olup sağlığına kavuşunca ona güzel bir düğün yapacağız" diye konuştu.