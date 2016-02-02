Türkiye'nin 3. çift kol nakli yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kolları, 29 yaşındaki Mustafa Sağır'a nakledilecek.

Antalya'da 3 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren 23 yaşındaki Emin Konar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Konar'ın, organları ve diğer uzuvları ailesi tarafından bağışlandı.

Ailenin Konar'ın uzuvlarını da bağışlaması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi harekete geçti.

Bu sırada bir süredir kol nakli olmak için bekleyen ve Adıyaman'da 8 yıl önce tarlada bulduğu cismin patlaması sonucu iki eli dirsek hizasından parçalanan 29 yaşındaki Mustafa Sağır, Antalya'ya çağırıldı.

Ameliyathaneye alınan Sağır'a, Konar'dan alınan çift kolu nakledilmek üzere hazırlıklara başlandı.

Türkiye'nin ilk yüz, rahim ve kol naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da destek vereceği ameliyatın bir kaç saat içerisinde başlayacağı bildirildi.

Türkiye'nin ilk çift kol nakli 26 Eylül 2010 yılında Cihan Topal'a, ikinci nakli ise 21 Ocak 2012 tarihinde Atilla Kavdır'a yine aynı ekip tarafından yapılmıştı.