Türkiye'nin üçüncü çift kol nakli

ANTALYA (AA) - Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kollarının Mustafa Sağır'a başarıyla nakledildiği bildirildi.
Kentte üç gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kollarının 29 yaşındaki Mustafa Sağır'a 11,5 saat süren ameliyatla nakledildiği belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ile aynı bölümdeki öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince saat 11.00'de başlayan operasyon 22.30'da sona erdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Sağır yoğun bakım servisine alındı.
Türkiye'nin üçüncü çift kol naklini gerçekleştiren Özkan çiftin yarın nakille ilgili basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.
Tarlada 2008'de bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybettiği öğrenilen Mustafa Sağır, nakil için önceki gün Adıyaman'dan Antalya'ya gelmişti.