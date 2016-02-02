"Uluslararası MENA Ülkeleri Antalya Zirvesi"ne doğru

ANTALYA (AA) - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısının artırılması amacıyla bu ülkelerdeki seyahat acentelerinin katılımıyla "1. Uluslararası Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Antalya Zirvesi" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım'ın (TYTDA) desteği, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğu ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Serik Belediyesi ana organizasyonunda Belek turizm bölgesinde 4-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe, MENA bölgesindeki 15 ülkeden 328 acente ve 75 gazetecinin yanı sıra, Türkiye'deki 10 Körfez ülkesinin büyükelçilerinin katılması bekleniyor.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir numaralı turizm bölgesinin sektördeki kriz dönemini en az zararla kapatması için Arap ülkelerindeki acenteleri ve basını Antalya'ya davet ettiklerini söyledi.

"Hep birlikte bu kriz ortamını en kolay şekilde aşmak için yola çıktık" diyen Çalık, aşağı yukarı tüm Körfez ülkelerinden hem turizm acenteleri hem de basın mensuplarının zirveye katılacağını belirtti.

- "Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşamadık"

Çalık, Türkiye'nin en gözde turizm bölgesini Arap ülkelerine daha iyi tanıtmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"NATO ve G20 zirvesi burada yapıldı. Küçük bir olay dahi vuku bulmadı. Turizmde de en küçük bir olay dahi vuku bulmayacağına söz veriyoruz. Bugüne kadar bu bölgede turizmde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Arap kardeşlerimizin gelip burada tatillerini gönül rahatlığıyla yapabileceklerine gönülden inanıyoruz. Kardeş ülkeleriz. Bunun için biz onlara sahip çıkacağız. Biz onlara kapılarımızı açacağız, onlar bize kapılarını açacaklar. Bugüne kadar var olan işbirliğimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz."

Çalık, zirveye hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini dile getirerek, belediye olarak kendi üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Arap turistleri Türk misafirperverliğine yakışık bir şekilde ağırlayacaklarını dile getiren Çalık, acentelerin yazın turistleriyle birlikte kente geleceğine inandığını belirtti.

Çalık, "Hep birlikte bu krizleri aşacağız. Hepimiz taşın altına elimizi sokacağız. Hepimiz birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Ülkemizin bu krizden yara almadan çıkmasına hepimiz katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.- "İlk defa MENA ülkeleriyle ilgili böyle bir atağa geçildi"Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar da Kültür ve Turizm Bakanlığının 100'ün üzerinde ülkede tanıtım fuarlarına katıldığını vurgulayarak, fuarlardaki standlarını sektör temsilcileri ile paylaşarak, Türkiye'nin tanıtımını yaptığını anlattı.MENA ülkelerinde de bakanlığın müşavirliklerinin bulunduğunu anımsatan Acar, "Bu organizasyonla birlikte belki ülkemizde ilk defa MENA ülkeleriyle ilgili böyle bir atağa geçildi. Böyle bir tanıtım atağıyla birlikte, şu ana kadar gelenin çok çok daha üzerinde misafir ağırlayacağımızı düşünüyorum" dedi.THY Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna ise zirveye gelecek acentelerin ciddi katkıları olacağını belirterek, "MENA ülkelerinde daha önce görev yaptım. Türkiye'ye olan ilgilerini biliyorum. Hep birlikte bunu gündeme taşıdığımız zaman bu kriz dönemini el birliği ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.BAKA Antalya İl Koordinatörü Osman Erol Saraydere de 5 gün sürecek programın ardından, önümüzdeki dönemlerde MENA ülkelerinde program düzenlemek istediklerini kaydetti.