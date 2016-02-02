Ünlü DJ Baby Brown Antalya'da

ANTALYA (AA) - Antalya'da EXPO 2016 alanını ziyaret eden İran asıllı ünlü Alman DJ ve şarkıcı Baby Brown, alana ağaç dikti."Oriental Poison" isimli şarkısıyla dünya listelerinde yer alan ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Baby Brown, konser için geldiği Antalya'da EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın davetini kabul etti.Aksu ilçesindeki bin 121 dönümlük alana gelen sanatçıya, Proje ve Yapım İşleri Direktörlüğü tarafından sunum yapıldı. EXPO Kulesi, EXPO Gölü, Tarım Müzesi, Kongre Merkezi ve amfi tiyatroların yer aldığı projeyi ilgiyle inceleyen Alman şarkıcı, sempatik tavırları ile dikkati çekti. Brown, adına önceden dikilmiş alev ağacına kürekle toprak attı. İsim künyesini ağacın gövdesine bağlayıp can suyu veren Brown, "Bu proje çok ama çok büyük. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için birçok etkinlik var" dedi.Özellikle çiçekli alanları çok sevdiğini ve projeyi izlerken içinden "Annemle gelmeliyim o burayı çok sever" dediğini anlatan Brown, yağmur ormanları serası ve dinozorların favorisi olduğunu kaydetti. İlk kez ağaç diktiğini dile getiren Brown, "Bunu gerçekten çok sevdim. Bunun için minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle gelip göreceğim. Sanıyorum yazın 4 ay konserler nedeniyle Türkiye'de kalacağım ve ailemle gelip burayı göstereceğim" diye konuştu.Yakında piyasaya çıkacak albümünden bir şarkıyı seslendiren sanatçı, kameralara dönerek hayranlarına şöyle seslendi:"Benim adım Baby Brown ve sizi 2016'da Antalya'daki EXPO'yu görmeye davet ediyorum. Bakın bu çok çok büyük bir proje ve bu çocuklar bu proje için çok sıkı çalışıyorlar. Mutlaka gelip EXPO 2016'yı görmelisiniz. Bayanlar, baylar Baby Brown."Bu arada, Brown'a verdiği destekten dolayı EXPO 2016 Antalya'nın sembol çiçeği şakayık hediye edildi.