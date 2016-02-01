Vali Türker, hentbolda şampiyon olan sporcuları kutladı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Muammer Türker, Liselerarası Hentbol Gençler Türkiye Şampiyonu olan Serik Akdeniz Yükseliş Koleji Takımı'nı kabul etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rize'de gerçekleştirilen şampiyonada birinciliği elde eden Serik Akdeniz Yükseliş Koleji Takımı'nı kabul eden Vali Türker, sporcuları, yöneticileri, antrenörleri tebrik etti.Türker, mart ayında Fransa'da yapılacak dünya şampiyonasında da kendilerine başarılar diledi.Vali Türker, ahlak, dostluk, kardeşlik, centilmenlik demek olan sporun artık bir bilim ve ekonomi haline geldiğini, spor turizmi ile Antalya'nın da spor ekonomisinden faydalandığını belirtti.Türker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette sporculara hediye verdi.