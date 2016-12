Batum'da "Batum-Artvin Sanat Buluşması" resim sergisi açıldı

ARTVİN (AA) - Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da "Batum-Artvin Sanat Buluşması" konulu resim sergisi açıldı.

Acara Sanat Müzesi'nde Artvinli ressam Kemal Çelik'in Artvin Valiliği ile Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunca düzenlenen serginin açılışına, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Öztürk, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Acara Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Avtandil Beridze, Acara Eğitim Kültür ve Spor Bakanı Giorgi Tawamaişvili, Azerbaycan'ın Batum Başkonsolosu Raşet İsmailov, Artvin'de görev yapan bazı daire amirleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, Artvinli ressam Kemal Çelik'in suluboya çalışmasından oluşan ve 26'sı Artvin doğasını anlatan, Türkiye'nin çeşitli illerinden oluşan toplam 45 tablo yer aldı.

Artvin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Öztürk, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirterek, "Bu tür sanat faaliyetleri iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin gelişmesinde köprü vazifesi görüyor. Her iki ülke halklarının kaynaşması açısından son derece önemli görüyorum. Bu serginin açılmasında emeği geçen başta ressam Kemal Bey olmak üzere Batum Başkonsolosluğumuza ve ilgililere teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Batum Başkonsolosluğu olarak Türkiye ile Batum'u ve Acara Özerk Cumhuriyeti'ni kültürel faaliyet alanlarında bir araya getirmek istediklerini belirterek, "Bu amaçla Artvin Valiliği ve Batum Başkonsolosluğu olarak ressam Kemal Çelik'i Batum'a davet ederek sergi açmasını sağladık. Başkonsolosluk olarak daha önce İstanbul, Bursa ve Trabzon'da benzer faaliyetler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Acara Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Avtandil Beridze ise son yıllarda Türkiye ve Gürcistan arasında önemli köprüler kurulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bugünkü resim sergisiyle de yeni bir köprü kuruldu. Köprüleri her zaman inşaat mühendisleri inşa etmiyor. Örneğin bir ressam bugün bu köprüyü inşa etti. Komşu ilimiz Artvin'in doğa harikası tablolarını bu sergide bir kez daha görme fırsatı buldum. Tablolar birbirinden güzel ve çok başarılı çalışma olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı olarak her iki ülkede resim sergileri açmaya başladık. Bu tür etkinliklerin devamının olacağına inanıyorum. Acara Özerk Cumhuriyeti olarak her zaman bu tür etkinlikleri destekleyeceğiz."

Kemal Çelik, Artvin Valiliği ile Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu katkılarıyla ilk kez yurt dışında bir sergi açtığını kaydederek, "26'sı Artvin coğrafyasından olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 45 tablo var. Bugüne kadar 70 ilde resim sergisi açtım. Ülkemiz ve memleketimiz çok güzel. Bu güzelliği elimden geldiğinde resim yaparak tablolarda ölümsüzleştirmek istedim. Resim sanatıyla 4 ölümcül hastalığı yendim. Kendimi dünyanın en şanlı insanı olarak görüyorum" dedi.

Sergi 4 gün ziyarete açık kalacak.