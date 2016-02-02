"Sakin Şehir" Şavşat kış aylarında da bir başka güzel

ARTVİN (AA) - İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran'da yapılan Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Şavşat, bölgeye yağan karla beyaz örtüye büründü.
Doğal güzelliği, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, yağan karla kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 1500 rakımlı Yavuzköy köyü, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.