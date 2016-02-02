Aydın'da bir ayda 633 göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir ayda yasa dışı geçişlere yönelik sürdürülen çalışmalarda 633 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçiş organizasyonlarına yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında Ocak ayında 21 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 633 göçmen yakalanırken, organizasyonda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişi tutuklandı.
Bu arada yasa dışı geçişlerde kullanıldığı belirlenen 7 tekne, 2 lastik bot, 5 tekne motoru, 14 cep telefonu, 1 otomobil ile 122 can yeleğine de el konuldu.