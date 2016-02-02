Aydın'da hırsızlık operasyonu

AYDIN (AA) - Çine ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Çine ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karpuzlu'da bir mandırada hırsızlık yapılacağı ihbarı üzerine sözkonusu iş yerinde tedbir aldı.
48 YM 358 plakalı kamyonla mandıraya gelen zanlılar, Y.D, (28), E.D, (33), O.D., (22) ve Y.B.(36), suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili 2 zanlının daha arandığı belirtildi.