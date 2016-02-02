Aydın'da terör örgütü operasyonu

AYDIN (AA) - Söke ilçesinde terör örgütü DHKP-C üyesi olduklarından şüphelenilen 2 kişi, otomatik silah ve patlayıcı mühimmatla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Söke'deki şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ileri sürülen 2 kişi, başka bir ile gitmek için bilet alırken yakalandı.
Şüphelilerin çantasında uzun namlulu silah ve patlayıcı ele geçirildiği öğrenildi.
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldikleri belirlenen 2 kişi, gözaltına alınarak Söke Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.