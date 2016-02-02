Aydın'daki terör operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın Valiliğinden, Sabancı suikasti faillerinden İsmail Akkol'un da yakalandığı terör operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, terör operasyonunda sahte kimlikle yakalanan kişilerin DHKP-C terör örgütü üyesi Fadik Adıyaman ile İsmail Akkol olduklarının tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Söke otogarında polisin durumlarından şüphe edilen 2 kişinin kimlik kontrolünü yaptığı bildirildi. Bu kişilerden, üzerinde Hatice Çalışkan adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan kişinin Fadik Adıyaman ile üzerinde Zeynel Abidin Gümüş adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan kişinin İsmail Akkol olduklarının tespit edildiği kaydedildi. Bu birlikte bir gitar kutusu, 2 poşet, 1 sırt ve 1 bel çantası ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Didim ilçesinden Eskişehir'e gitmek üzere hareket eden bir otobüse 25-26 nolu koltuklara Abdullah ve Fatma Gülay adına yer ayırttıkları belirlenen şahıslar, Aydın TEM Müdürlüğü ekipleriyle kurulan koordine sonucu gözaltına alınarak Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine getirilmiş, üzerinde seri numarası ve markası silinmiş, 1 silah ile 2 şarjör ve silaha ait fişekler ele geçirilmiştir. Şahısların yanlarındaki çantalarda, 1 RPG roketatar, 2 roket başlığı, 2 sevk fişeği, 3 savunma tipi parça tesirli el bombası, 1 tabanca, Polonya menşeli 1 suikast silahı, bu silahlara ait 5 şarjör, 32 tabanca mermisi, 69 suikast silahı mermisi ele geçirilmiştir. Ayrıca, 200 gram beyaz renkli toz, 1 GSM sim kartı, 1 elektrikli ısıtıcı, 6 yağmurluk, koli bandı, ip, bıçak, çakmak, muhtelif giyim eşyaları ve ilaçlar, örgüt flaması, küçük fitilli poşet, invir paketi, 2855 lira para, 105 avro da ele geçirilmiştir."