Aydın'daki terör örgütü operasyonu

AYDIN (AA) - Söke ilçesinde otomatik silah ve patlayıcı mühimmatla yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişiden birinin Sabancı suikastinin faillerinden İsmail Akkol olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdükleri takip sonrası Söke'deki şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda yakalanan DHKP-C üyelerinden birinin Sabancı suikastinin faillerinden İsmail Akkol olduğu tespit edildi.
Akkol'un beraberindeki kadınla Yunan adalarından kaçak olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi.