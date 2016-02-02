Aydın'ın Söke ilçesindeki terör örgütü operasyonunda yakalanan 2 kişiden birinin Sabancı suikastinin faillerinden İsmail Akkol olduğu belirlendi

Radikal.com.tr > Aydın Haber > Aydın'ın Söke ilçesindeki terör örgütü operasyonunda yakalanan 2 kişiden birinin Sabancı suikastinin faillerinden İsmail Akkol olduğu belirlendiAydın'ın Söke ilçesindeki terör örgütü operasyonunda yakalanan 2 kişiden birinin Sabancı suikastinin faillerinden İsmail Akkol olduğu belirlendi02/02/2016 17:19 A+ A-Twitter'da En Çok Paylaşılan Haberler 'Asker kaçağı dikkat, alternatif yol bak!'Bakana 'saat kaç' sorusu doktoru işinden ettiBaba Ayvalıtaş: Büyük oğlum için endişeliyimİstanbul Modern yıkılıyor mu?Bu haberi okuyanlar bunları da okudu'Asker kaçağı dikkat, alternatif yol bak!'Bakana 'saat kaç' sorusu doktoru işinden ettiBaba Ayvalıtaş: Büyük oğlum için endişeliyimİstanbul Modern yıkılıyor mu?