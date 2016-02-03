Demiri nakış gibi işleyen kadınlar

AYDIN (AA) - NECİP UYANIK - Aydın'ın Germencik ilçesi bir demir atölyesi, kadın çalışanlarıyla dikkat çekiyor.

Germencik Sanayi Sitesi'nde ev ve iş yerlerine ferforje ürünleri imal eden atölyenin sahibi Adnan Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada iş yerinde çalışan çırak ve kalfaların işi bırakması sonrası çaresiz kalınca annesi ve kızından yardım istediğini ifade etti.

Annesinin ve kızının, erkek çalışanlardan daha kaliteli ürünler ortaya koyduğunu görünce kadın çalışan aramaya karar verdiğini dile getiren Arman, iki kadını daha işe aldığını ifade etti.

Halen 4'ü kadın toplam 7 kişiyle çalıştıklarını anlatan Arman, "Dışarıdan bakıldığında işimiz pis görünüyor. Elbisemiz kirli görünse de el emeğiyle, alın teriyle çalışılan bir iş yapıyoruz. Burada bayan arkadaşlarla çalışıyoruz. Annem ve kızım da bizimle birlikte. İyi ki böyle radikal bir karar almışım" dedi.

- "Görünce şaşırıyorlar"

Aydın ve çevresinde kadınların genelde tarım işçiliği yaptığını, insanların demirci dükkanında kadın çalışan görünce şaşırdığını ifade eden Arman, şöyle konuştu:

"Neticede bizim işimiz demire şekil vermek, nakış gibi işlemek. Bu işi de en iyi kadınlar bilir. Bizim işimiz sabır işi, özen gösterilmesi şart. Bu konuda kadınlar, erkeklerden çok daha üstün. Çalışkan ve işlerine sadakatla yaklaşıyorlar. Türk kadınının her şeyi başaracağına inanıyorum."

İş yerinde kadın işçi sayısını arttıracaklarını belirten Arman, kadın çalışanların kaynak, kesim, makinelerin yağlanması, tamirat gibi işleri başarıyla yaptığını, geçmişte çalıştırdığı erkeklerden daha iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Kadınların çalışmaya başladığı dönemde sanayi sitesindeki arkadaşlarının "kadınlar sanayide çalışır mı?" eleştirileriyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Arman, zamanla sitenin de kadın çalışanlara alıştığını dile getirdi.

- Kızıyla birlikte çalışıyor

Atölyede kızıyla birlikte çalışan Fadime Can ise ekmek parası için alın teri dökerek çalıştıklarını, yaptıkları işin erkek işi gibi gözükse de yapılmayacak kadar zor olmadığını, sanayi sitesine kısa sürede uyum sağladıklarını ifade etti.

Özlem Can Pehlivan ise çalışmaya başladıkları ilk dönemlerde demirciliği yapıp yapamayacaklarına şüpheyle bakıldığını, ilginç tepkiler aldıklarını ancak bu tepkilere artık alıştıklarını ifade etti.

Pehlivan, "Demircilik çok zor değil. Sonuçta kadınların çalıştığı diğer işler de zor. Annemle beraber çalışıyorum. İşimden memnunum. Tepkiler alıyorduk ama alıştığım için bana bu tür şeyler tuhaf gelmiyor. Ekmek parası için dürüstçe her işte çalışılır" dedi.

Aynı iş yerinde çalışan erkek işçilerden Aydın Zincir ise iş yerinde aile gibi olduklarını, kadın çalışanlarla birlikte daha kaliteli işler çıkarmaya başladıklarını belirterek, "Atölyede 'bu erkek işidir' diye bir ayrım yok. Herkes her işe bakıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu işin kadını erkeği yok" dedi.