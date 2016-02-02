Nazilli'den Bayırbucak Türkmenlere iki tır yardım

AYDIN (AA) - Nazilli'den Türkmenlere iki tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Hayrat Vakfı Nazilli Şube Başkanı Mustafa Şen, yardım malzemelerinin gönderilmesi için düzenlenen törende dinimize göre de yeryüzünde zorda olan sıkıntı yaşayan herkese yardım yapılmasını gerektiğini belirtti. Şen, "Peygamberimiz imandan sonra en büyük amel mahzun gönüllere sevinç vermektir' buyurmuştur. Biz de Bayırbucak'taki zulüm gören kadın, kız, çoluk, çocuk kim varsa onlara az da olsa sevinç vermek adına bu yardım çalışmasını başlattık. Bu yardımlar devam edecektir. Nazilli ve çevresinden desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Türkmenler için yapılan tüm yardım kampanyalarına katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yeni Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci'nin yaptığı dua sonrası yardım tırları yola çıktı.