Sabancı suikasti faili Akkol'un yakalanması

AYDIN (AA) - Aydın'da bugün yapılan operasyonla yakalanan Terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın kimlikleri, emniyette yapılan parmak izi incelemesiyle doğrulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otogarda yakalanan Akkol ve Adıyaman'ın Aydın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kimlik doğrulaması amacıyla zanlılardan alınan parmak izleri, İzmir Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Laboratuvarda yapılan incelemede parmak izlerinin uyuştuğu tespit edildi.

Akkol'un emniyetteki ilk ifadesinde de gerçek kimliğini beyan ettiği öğrenildi.

Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'den Eskişehir'e giden bir otobüste Avusturalya nüfusuna kayıtlı Zeynel Abidin Gümüş ve Didim nüfusuna kayıtlı Hatice Çalışkan isimleriyle ayırtılan koltuklarda oturduğu saptanan iki terör örgütü üyesini Söke Otogarı'nda yapılan operasyonla yakalamış, şahısların bavullarında roketatar, roket başlığı, el bombası, suikast silahı ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Örgüt üyelerinin Sabancı Suikasti faili İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman oldukları saptanmıştı.