Sabancı suikasti faili Akkol'un yakalanması

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın operasyon sonrası gözaltına alınmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Söke'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın yakalanma anları Söke Otobüs ve Minibüs Terminali'ndeki bazı işyerlerinin güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde, polis ekiplerinin operasyon anında bölgeye geldikleri araçtan inerek otobüse doğru gittikleri görünüyor. Kamera açısından çıkan polis ekipleri daha sonra zanlılardan Fadik Adıyaman ile yeniden kameranın açısına giriyor. Zanlıyı arabaya bindiren ekipler bölgeden uzaklaşıyor. Daha sonra yanaşan diğer bir polis aracına ise içinde mühimmat olan çantalar yükleniyor.

- "Operasyon 2-3 dakikada bitti"

Terminalde bir seyahat firmasında görev yapan Dilek Kılıç, zanlılardan İsmail Akkol'un kendilerinden Eskişehir'e gitmek istediklerini ve ne zaman otobüsleri olduklarını sorduğunu anlatarak, "Bileti var mı diye gelip sordular, akşam saat 20.30'da olduğunu söyledim, o sırada da başka bir firmanın aracı vardı onlara yönlendirdim. Zaten çok fazla dikkat çekecek bir halleri yoktu ama eşyalarını kaldırıp indirirlerken yavaş hareket ediyorlardı. Oradan şüphelendik, bir de bayanın hareketleri biraz tuhaftı" dedi.

Enes Kaplan ise sabah görevi devraldıktan sonra terminal içerisinde gezerken zanlıların Eskişehir için kendilerinden bilet sorduklarını, firmalarının İzmir aktarmalı olarak o kente taşımacılık yaptığını söyleyerek onları firmalarının yazıhanelerine yönlendirdiğini anlattı.

Akkol ve Adıyaman'ın yazıhanedeki arkadaşlarıyla görüştükten sonra vazgeçtiklerini ve başka bir firmaya gittiklerini belirten Kaplan, "Daha sonra bir bağırışma sesi geldi, baktım sivil ekipler resmi polisler vardı. Kadın bağırıyordu, tam anlayamadık ne dediğini polisler de ağzını kapattı. Bindirdiler arabaya daha sonra çantaları getirdiler. Onların içerisinde de bomba ve roket atar başlığı varmış, arabaya bindirerek götürdüler. Operasyon 2-3 dakikada bitti, her şey temizlendi bir şey kalmadı zaten" dedi.

Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'den Eskişehir'e giden bir otobüste farklı isimlerle ayırtılan koltuklarda oturduğu saptanan iki terör örgütü üyesini Söke Otogarı'nda yapılan operasyonla yakalamış, bu kişilerin bavullarında roketatar, roket başlığı, el bombası, suikast silahı ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.



Örgüt üyelerinin Sabancı suikasti faili İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman oldukları saptanmıştı.