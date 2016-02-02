Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

BARTIN (AA) - Bartın'da etkili sağanak nedeniyle 3 köy köprüsü su altında kaldı, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Orduyeri Mahallesi'ndeki köprünün altından geçen karayolu ile Arıt Deresi'nin üzerindeki Tabanözü ve Alibaş köyü köprüleri su altında kaldı.

Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisinden geçen çayın taşması nedeniyle de güzergah kısmen trafiğe kapatıldı. Otobüs, kamyon ve tırların geçişine izin verilen güzergahta küçük araçlar alternatif yollara yönlendiriliyor. Bölgedeki Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımı sağlayan köprü de sel suları nedeniyle kapandı.

Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin de yaklaşık 8 metre yükselmesi nedeniyle bazı kafe ve lokanta gibi iş yerlerini su bastı, esnaflar eşyalarını boşalttı.

Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve eriyen kar suları nedeniyle kentte birtakım olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

Bartın-Karabük karayolu Potbaşı mevkisinde taşan çayın yolu kapladığını ifade eden Azizoğlu, "Bartın-Karabük yolu büyük araçların dışında trafiğe kapatıldı. Şu anda kamyon, tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor. İl genelindeki durumu takip ediyoruz. Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), emniyet ve jandarma ile İl Özel İdare ve karayolları ekipleri gerekli çalışmaları yapıyor. Son kontrollerimizde de su seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Umarız, kısa sürede su çekilir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadık" diye konuştu.