Bartın'daki sağanak

BARTIN (AA) - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yaklaşık 8 metre yükseldiğini belirterek, "Olası su baskınlarına karşı tüm ekip ve araçlarımızla hazır kıta bekliyoruz" dedi.

İl genelindeki kar yağışının ardından dün etkili olan sağanak nedeniyle Tersane Caddesi ırmak kenarındaki çay bahçeleri suya gömüldü, lokanta ve bazı iş yerlerine giren suyun yüksekliği yaklaşık 2 metreyi buldu. Amasra kavşağı mevkisindeki Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Müessesine ait su trafo merkezi ile bir restoran su altında kaldı. Kemerköprü mevkisinde de sel suları nedeniyle esnafların iş yerlerini boşalttığı görüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin 8 metre yükseldiğini söyledi.

Sel riskine karşı hazır beklediklerini ifade eden Akın, "İş yerlerini su basan bazı esnafımız eşyalarını boşalttı. Irmaktaki su seviyesini sürekli kontrol ediyoruz. Bartın Irmağı'nı besleyen dere ve çay yataklarındaki su seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Şu ana kadar ciddi bir durumla karşılaşmadık ama olası su baskınlarına karşı tüm ekip ve araçlarımızla hazır kıta bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Potbaşı mevkisindeki Kocaçay Çayı'nın su seviyesinin yükselmesinden dolayı kapanan Bartın-Karabük karayolunda, çaydaki su seviyesinin düşmesiyle trafik kontrollü olarak veriliyor.

Kentte dün gece etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle 15 köye ulaşımın sağlandığı Potbaşı Köprüsü ile Orduyeri Mahallesi'ndeki köprünün altından geçen karayolu, Arıt Deresi'nin üzerindeki Tabanözü ve Alibaş köyü köprüleri de suya gömülmüştü.

