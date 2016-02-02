Karabük'te sel

KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili sağanak nedeniyle su altında kalan bir köydeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı, Kastamonu'ya ulaşımın sağlandığı Bostanbükü Köprüsü çöktü.
Karabük- Safranbolu arasında devam eden köprü çalışması nedeniyle derede su tutması için oluşturulan set, sağanak nedeniyle yıkıldı.
Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü su altında kalırken, köydeki bütün evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Birçok büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu köyde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bostanbükü Köprüsü'nün çökmesi sonucu Karabük-Kastamonu yolu trafiğe kapandı.
Öte yandan Karabük ile Safranbolu arasında da ulaşım sağlanamıyor.