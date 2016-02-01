Batman'da trafik denetimleri

BATMAN (AA) - Batman'de kırmızı ışık ihlali yapan bin 466 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kamera destekli kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri denetledi. Ocak ayında yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bin 466 sürücüye ceza kesildi. Aynı dönemde 693 kişiye yeni sürücü belgesi verilirken, 218 aracın tescili yapıldı.

Bu arada Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemeri uygulaması yapan ekipler, terminalden çıkış yapan otobüslerde seyahat eden yolcuların emniyet kameri takıp takmadıklarını kontrol etti.