Aydıntepe'de karla mücadele çalışmaları

BAYBURT (AA) - Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, belediye bütçesinin önemli bölümünün karla mücadele çalışmaları için harcandığını bildirdi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, ekiplerin bu kapsamda hiçbir fedakarlıktan kaçmadığını vurguladı.

Vatandaşları olumsuz kış şartlarından uzak tutmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Bölgede olduğu gibi ilçemizde de bu kış geçtiğimiz yıllara oranla yağış ve kar miktarında önemli artış oldu. Bu durum, maddi imkanları kısıtlı belediyemize ciddi maliyetler getirdi. Karla mücadele çalışmalarımız, ilk kar yağışının yaşandığı günden itibaren aralıksız devam ediyor. Belediye olarak tek amacımız var o da ilçemizde yaşanabilirlik ve memnuniyet standardını en yüksekte tutmaktır."