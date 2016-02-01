Bilecik EMİTT 2016'da tanıtıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in tarihi, turizmi, kültürel ve ekonomik değerleri, İstanbul'da açılan 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bu yıl 28-31 Ocak'ta düzenlenen, 70 ülke ve turizm merkezlerinden 4 bin 500 katılımcının yer aldığı EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Bilecik Valiliği adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bilecik Belediye Başkanlığı ile birlikte katıldı.

Tarihi misyonu, doğal güzellikleri, sivil mimari örnekleri, kendine has ürünleri ve el sanatları ile en güzel şekilde tanıtılmaya çalışıldığı fuarı başta Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar ziyaret etti.

Bilecik standını ziyaret eden seyahat acenteleriyle görüşülerek, Bilecik ve ilçelerinin tarihi ve doğal güzellikleri ile tur düzenlenebilecek tatil noktaları anlatıldı. Bunun yanında fuarda, yerli ve yabancı ziyaretçilere ilçelerde üretilen ayva ve nar lokumu, helva ve boza ikram edilirken, Kınık çömlekçiliği canlı performansla sunumu yapılarak büyük bir beğeni topladı.